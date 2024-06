Sam Plett Immobilien: Das Erfolgsruder fest in der Hand

Sam Plett Immobilien - Der Vertriebsprofi und Millionärsmacher Sam Plett hat seine berufliche Laufbahn als Matrose der Bundeswehr gestartet - und dort die Grundtugend der Disziplin verinnerlicht

Disziplin und Ausdauer sind es, die er auch anderen vermittelt. Denn der größte Freund bei allen Finanzanlagen ist die Zeit, das gilt vor allem bei Immobilien.

Finanzieller und beruflicher Erfolg kommt selten über Nac ht und er ist meist nie ein Produkt des Zufall s, sondern häufig das Ergebnis kluger Planung und fortdauernder Disziplin. Zudem braucht es in der Regel eine Initialzündung, ein Aha-Erlebnis, damit ein lang im Verborgenen gehegter Traum in die Tat umgesetzt und dann auch mit aller Entschlossenheit verfolgt wird. So auch im Fall von Sam Plett.

Lehrreiche Negativerfahrung gab den Ausschlag für die Selbstständigkeit

Drehen wir die Uhr zurück ins Jahr 2017: Den Weg in die Finanz- und Immobilienbranche fand der frühere Soldat, der in der deutschen Marine gedient hatte, exakt im Jahr 2017. Angefangen hatte es mit einem Beratungsfehler: Plett saß selbst auf dem Stuhl des Kunden, hatte einen Versicherungsvertrag unterschrieben, der sich dann aber schnell als teure Luftnummer entpuppte. Eine Lektion fürs Leben - und eine, die ihn dazu animierte, es selbst anders und besser zu machen. 2017 stieg er, voll motiviert und voller unternehmerischen Tatendrangs, als Mitarbeiter in einen Strukturvertrieb ein. Doch aus dem Traum wurde schnell graue Realität. Plett: "Ich habe schnell festgestellt, dass ich keine eigene Werbung und kein eigenes Marketing betreiben darf. Auch die Provisionen waren sehr niedrig. Ich hatte keinen eigenen Kundenbestand und mir gehörte absolut nichts von dem, was ich aufbaute."

Andere hätten vielleicht an dieser Stelle bereits eingeknickt. Nicht so der heutige Selfmade-Millionär aus Hann, Münden. Er kündigte und machte einfach sein eigenes Ding als unabhängiger Makler. Ein echter Volltreffer: Plett ist fürs Verkaufen und Motivieren geschaffen. Er gewann eine Kundin und einen Kunden nach der und dem anderen. Dabei hat ihm seine Dienstzeit geholfen, genau zu verstehen, welche Anforderungen und Bedürfnisse die Soldaten haben. Besonders unter den Soldatinnen und Soldaten ist der Beratungsbedarf zu Vorsorge- und Versicherungsprodukten groß. Auch bei ihnen reichen die staatlichen Pensionsgelder immer seltener für ein auskömmliches Leben im Alter nach einem langen und zehrenden Berufsleben. Gut und besonders vertrauensvoll, wenn sich dann "einer von ihnen" wie Sam Plett gut mit Börsenanlagen, Versicherungen und vor allem Immobilien auskennt. Besonders die vielen Soldaten auf Zeit sind auf wertvollen Rat bei der Vorsorgeplanung angewiesen. Sie haben später absehbar noch mehr Probleme mit der normalen Rente. Die Soldaten auf Zeit dienen in der Regel vier bis 13 Jahre und erhalten keine Pension, sondern sammeln in der Zeit Rentenansprüche wie ein Angestellter. Das Problem dabei ist, dass die Grundlage zur Berechnung der Rente das Bruttogehalt darstellt - und das ist bei Soldaten vergleichsweise niedrig.



Aus dem Makler Sam Plett ist bis heute ein erfolgreicher "Makler-Macher" geworden. Er gibt sein Wissen und sein Know-how heute in Seminaren und " Coachings " an andere weiter, damit diese ebenfalls eine erfolgreiche Karriere im Finanzsektor starten können. Dafür hat er die Marke " jetztmaklerwerden" ins Leben gerufen hat. Zu den Kunden gehören neben Angehörigen des Heeres, der Marine oder der Luftwaffe auch Architektinnen und Architekten, Feuerwehrleute, Polizistinnen und Polizisten, IT-Profis oder Ärztinnen und Ärzte.

Qualifizierte Leads, gerade im Immobilienbereich, sind die Gold-Währung für Vermittler

"Mittlerweile sind wir weit mehr als 1.300 Beraterinnen und Berater und generieren mehr als 1.500 Kundenfragen pro Tag, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen", sagt Sam Plett, der mit seinem Team auch die Marke Sam Plett Immobilien aufgebaut hat. Der Finanzprofi weiß: "Der größte Engpass jeder Branche ist der qualifizierte Endkunde. Das Problem haben wir erkannt und gelöst. Wir generieren Leads und geben diese dann an Vermittler weiter." Neben qualifizierten Leads bietet Plett in seiner Akademie-Welt auch zahlreiche Schulungen, Rechtsberatung sowie die Unterstützung bei IT-Themen, beim Social-Media-Marketing oder bei Buchhaltungsfragen an. Er will, dass anderen der Berufsstart im Finanzbereich noch reibungsloser gelingt als einst ihm.

Vor allem der Immobilienbereich könnte sich dabei in den nächsten Jahren als lukrativ erweisen. Nach zwei Jahren der Krise erwacht der deutsche Immobilienmarkt wieder. Der Preisrutsch ist vielerorts gestoppt. Da zudem der Neubau aus Kostengründen stockt, dürfte das angesichts der großen Nachfrage nach Wohnungen die Immobilienpreise tendenziell wieder anheben. Gute, marktkundige Makler sind damit gefragt.

