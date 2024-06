Carestream Health unterzeichnete kürzlich eine Vereinbarung mit Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), einem führenden Anbieter von Radiologie-Lösungen in Peru, um dessen Kunden und Installationsbasis auf Carestream-Produkte umzustellen. Im Rahmen der Vereinbarung wird DMD außerdem exklusiver Carestream-Vertriebspartner in der Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240617091074/de/

Carestream DRYVIEW 5700C (Photo: Business Wire)

Als Teil der Transaktion erwarb DMD 80 DryView-Drucker, die zusammen ein voraussichtliches Druckvolumen von mehr als 60.000 Quadratfuß im Jahr 2024 und über 100.000 Quadratfuß im Jahr 2025 und darüber hinaus haben.

"Wir freuen uns, dass wir uns mit einer so starken Organisation wie DMD zusammenschließen können", sagte Miguel Nieto, Director of the Americas Region und General Manager of LATAM Consumables Business von Carestream. "Dieses Unternehmen gehört nicht nur zu den führenden Anbietern in Peru, sondern hat auch eine gute Erfolgsbilanz bei der Betreuung seiner Kunden vorzuweisen."

Als einer der größten Distributoren für medizinische Geräte in Peru bietet DMD Lösungen sowohl für den öffentlichen als auch den privaten Sektor an.

Mit der Erweiterung um DMD verfügt Carestream nun über mehr als 200 engagierte Partner rund um den Globus.

"Wir sind schon sehr gespannt darauf, welche Wirkung diese neue Partnerschaft entfalten wird", sagte Herr Nieto. "Gemeinsam können wir auch in Zukunft die Kunden in den Mittelpunkt stellen und dazu beitragen, die Bildgebung für Anbieter und deren Mitarbeiter sowie für die Patienten zu verbessern."

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildsystemen für die zerstörungsfreie Materialprüfung sowie Präzisionsfilmen für eine breite Palette von industriellen, medizinischen, elektronischen und anderen Auftragsanwendungen. All dies wird durch ein weltweites Service- und Support-Netzwerk unterstützt Für weitere Informationen über das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie die Website www.carestream.com.

CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.

" Rx only

2024

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240617091074/de/

Contacts:

Melody Warner

Global Content Communications Manager

Melody.Warner@carestream.com

585-789-8735