Dogwifhat Kurs: Wie geht es nach der 50 % Korrektur weiter?

Ein Blick auf die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung lässt nichts Gutes vermuten. Zumindest auf den ersten Blick. Die meisten Top Coins haben in den letzten Tagen hohe Verluste hinnehmen müssen, wobei es Meme Coins am härtesten getroffen hat. FLOKI ist in einer Woche um mehr als 30 % eingebrochen und auch Dogwifhat hat in den letzten 7 Tagen Verluste eingebracht. Vom Allzeithoch ist der Kurs sogar schon um 50 % eingebrochen. Ist die Rallye damit endgültig zu Ende, oder ergibt sich hier eine einmalige Einstiegschance für Anleger?

WIF bricht um 50 % ein

Es war eine Kursrallye, wie man sie auch am Kryptomarkt nicht oft gesehen hat. Früh hat der Hund mit der Mütze für Aufsehen gesorgt und mit dem Erreichen einer Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar ist WIF zu einem der wichtigsten Meme Coin überhaupt aufgestiegen. Mit dem Knacken der Milliarden Dollar Marke haben die Bullen aber keineswegs an Antrieb verloren. Fast in einem Zug ist die Bewertung auf knapp 5 Milliarden Dollar gestiegen, wobei am 31. März das Allzeithoch erreicht wurde. Seitdem geht es fast genauso schnell wieder bergab.

(WIF Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Vom Allzeithoch ist der Kurs inzwischen um mehr als 50 % eingebrochen. Wenn die Bitcoin-Korrektur noch länger andauern sollte, dürfte auch der WIF-Kurs weiter fallen. Mit einem Problem bei Dogwifhat oder dem Ende es Meme Coins Hypes hat das aber nicht unbedingt zu tun. Meme Coins sind schon das ganze Jahr über die Top Mover unter den 100 größten Kryptowährungen und so ist es unvermeidbar, dass der WIF-Kurs überdurchschnittlich stark fällt, wenn der Bitcoin-Kurs fällt.

Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass es im Falle einer Erholung bei Bitcoin schnell dazu kommen kann, dass WIF seine Verluste wieder gut macht. Da erwartet wird, dass es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Rallye am Kryptomarkt kommt, bei der der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt und auch Solana ein neues Allzeithoch erreichen kann, stehen die Chancen gut, dass es auch für Coins, die auf der Solana Blockchain basieren, weiter bergauf geht. Neben Dogwifhat und BONK könnte auch Sealana ($SEAL) dabei zu den großen Gewinnern gehören.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Sealana: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin auf Solana?

Bei Sealana ($SEAL) handelt es sich um einen Meme Coin, der ebenfalls auf der Solana Blockchain basiert, aber im Gegensatz zu BONK und WIF noch deutlich niedriger bewertet ist, sodass es hier innerhalb kürzester Zeit zu extremen Kurssprüngen kommen könnte. Vor allem, da der Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und damit jedem Investor die gleiche Einstiegschance bietet, könnte es sich hier um ein Projekt handeln, das schon bald die Trends auf Dextools und Co. dominiert. Die Tatsache, dass schon im Vorverkauf $SEAL-Token im Wert von über 4 Millionen Dollar verkauft wurden, führt Marktbeobachter zu der Annahme, dass $SEAL das Potenzial zum nächsten Milliarden Dollar Meme Coin hat.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Während viele Meme Coin Entwickler nur auf das schnelle Geld aus sind und Scams wie Rug Pulls an der Tagesordnung stehen, haben sich die Entwickler von Sealana dazu verpflichtet, die Liquidity beim Launch zu burnen, sodass das Auflösen des Pools unmöglich ist und eine sichere Handelsumgebung geschaffen wird. Gemeinsam mit dem starken Vorverkauf schafft das die ideale Grundlage, um den $SEAL-Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen explodieren zu lassen. Wer noch am Vorverkauf teilnehmen und die Token zum Fixpreis kaufen möchte, sollte sich beeilen, da der Countdown auf der Website nur noch eine Woche anzeigt, bis der Vorverkauf endet. Wer im Presale investiert, erhält die $SEAL-Token beim Launch automatisch per Airdrop.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SEAL im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.