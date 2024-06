Die US-Investmentbank Evercore ISI hat ihre Jahresendprognose für den S&P 500 um etwa 30 Prozent angehoben. Analyst Julian Emanuel führt gesunde Unternehmensfundamentaldaten als Hauptgrund für den optimistischen Ausblick an. Auch für das Börsenjahr 2025 ist der Experte optimistisch gestimmt, was sich in einem deutlich höheren Kursziel niederschlägt.Emanuel betont in seiner Analyse das sogenannte Goldilocks-Szenario, ein wirtschaftliches Umfeld, das weder zu heiß noch zu kalt ist, sondern genau richtig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...