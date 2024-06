NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben zum Wochenbeginn nachgegeben. Am Montag im späten Handel fiel der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,38 Prozent auf 110,42 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf 4,28 Prozent. Die Bewegungen hielten sich aber im Vergleich zu den jüngsten Kursausschlägen in Grenzen. Vorausgegangen waren in der vergangenen Woche deutliche Gewinne am US-Anleihenmarkt./bek/ngu