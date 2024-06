Goldman Sachs, bekannt als führende Investmentbank mit Sitz in New York, hat in diesem Jahr bisher eine beeindruckende Preissteigerung von 15,73% an den Tag gelegt. Diese Performance trägt zur Anziehungskraft der Firma bei Dividendeninvestoren bei, insbesondere angesichts ihrer attraktiven Dividendenrendite von 2,46%. Die Ausschüttung von 2,75$ pro Aktie sticht in einem Marktumfeld hervor, in dem der Finanzsektor mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,81% und der S&P 500 mit 1,59% hinterherhinken. Goldman Sachs hat in den letzten Jahren regelmäßig die Dividende erhöht, mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von bemerkenswerten 26,83%.

Insiderverkäufe wecken Vorsicht

Andererseits verkaufte ein Großteil der Insider des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten beträchtliche Aktienanteile zu Preisen nahe des [...]

Hier weiterlesen