News von Trading-Treff.de DAX stabilisiert sich zum Wochenstart. Die Techs an der Wall Street sind weiter im Rallye-Modus. Analyse der Aktien Apple, Microsoft, Broacom, Adobe, Boeing, CrowdStrike, Carmax DAX leidet unter Europawahl Neuen Schwung in den Markt brachte die US-Notenbank FED in der Vorwoche. Zwar gab es keine Änderung des Leitzins im Gegensatz zur EZB, jedoch im Ausblick eine Bekräftigung des Willens, neben der Inflationsbekämpfung auch ...

