Krypto-Experte Ran Neuner betont Steigerungspotenzial von TON und Memecoins

Der von CNBC bekannte Krypto-Experte Ran Neuner hat in einem Podcast die hohe Attraktivität der Memecoins diskutiert. In diesem Video hob er auch das Potenzial der TON-Chain und ihrer Memecoins hervor. Daher wollen wir uns im folgenden Beitrag einmal näher mit der Analyse des Krypto-Experten beschäftigen. Ebenso haben wir auch die On-Chain-Daten von TON analysiert, um neuste Einblicke in die Entwicklung der Blockchain zu bieten.

Krypto-Experte und -Millionär Ran Neuner bewertet TON Chain

Aktuell könnten laut Neuner die Memetoken auf der TON Blockchains ein gutes Momentum aufbauen, langfristig sei die Blockchain jedoch weniger geeignet, um DeFi und andere institutionelle Anwendungen zu entwickeln.

Dennoch wurde auch die große Nutzerbasis von Telegram als entscheidender Vorteil der TON Chain genannt. Dabei soll der Messenger auf 900 Mio. Personen kommen. In dieser Hinsicht könne keine andere Blockchain mithalten. Außerdem würde sogar die Mutter von Ran Neuner Telegram-Anwendungen nutzen.

Bemerkenswert ist auch, dass der TON-Coin in der Zeit vom 2. Juni bis zum 15. Juni sogar während eines allgemein bärischen Sentiments und einer Korrektur des Kryptomarktes dennoch stark zulegen konnte.

So verzeichnete TON innerhalb der vergangenen Woche sogar ein Kursplus von fast 15 % und notiert noch immer rund 6,76 % über dem vorherigen Niveau. Im Vergleich dazu hat Bitcoin einen Verlust von 4,92 % erlitten, während es zeitweise sogar rund 6,50 % waren.

Am heutigen Tage wurde jedoch auch TON negativ von dem breiten Kryptomarkt beeinflusst. Dennoch steht der Coin für den Telegram-Messenger 456,90 % über dem Vorjahresniveau. Damit hat er 86 % der führenden 100 Kryptowährungen übertroffen. Berücksichtigt werden sollte jedoch die hohe Inflationsrate, die laut Coincodex zuletzt bei 184,49 % lag.

Aber auch das Potenzial der TON-Memecoins wurde besprochen, die heute einen Anstieg der Marktkapitalisierung von 20,5 % auf 153,17 Mio. USD verzeichnet haben. Dies ist im Verhältnis zu anderen Blockchains wie Solana, Ethereum und Base noch sehr gering.

Der Krypto-Experte Neuner, welcher 50.000 USD in 35 Mio. USD verwandelt hat, hat vor allem Resistance Dog (REDO) und Telegram's Cat (MITENS) in sein Portfolio aufgenommen. Sie konnten seit ihren Starts erst um 102,90 % und 555,91 % im Wert zulegen, dennoch haben die Handelsvolumen beider heute neue Rekorde verzeichnet.

TON-Chain entwickelt sich besonders stark

Einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg einer Blockchain liegt in ihrem Wachstum, denn mit ihm steigt tendenziell auch der Kurs der dazugehörigen Kryptowährung. TON ist in dieser Hinsicht in letzter Zeit in einigen Metriken mit einem exponentiellen Wachstum aufgefallen.

Denn unter anderem ist die Anzahl der auf der Blockchain aktivierten Wallets innerhalb der vergangenen 12 Monate von 654.388 auf beeindruckende 8.694.249 gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung um 1.229 %.

Auf der TON Chain aktivierte Wallets | Quelle: tonstat.com

Allerdings wurden nicht nur neue Wallets erstellt, sondern es ist auch die Anzahl der täglich aktiven Wallets deutlich gestiegen. Während sie vor einem Jahr noch bei 6.340 lagen, sind es mittlerweile schon 388.022, 6.020 % mehr. Monatlich betrachtet konnten sie hingegen von 58.996 auf 5.597.543 gesteigert werden.

Täglich aktive Nutzer auf der TON Chain | Quelle: tonstat.com

Ebenso erzielte TON in Bezug auf den TVL (Total Value Locked) beeindruckende Erfolge. Während dieser vor einem Jahr noch bei 18,32 Mio. USD lag, ist er mittlerweile auf 612,95 Mio. USD um 3.246 % gestiegen.

TON Chain TVL | Quelle: DeFiLlama

Das On-Chain-Handelsvolumen hat sich zwar auch verbessert, jedoch weniger stark als andere Metriken. Seit Beginn der Aufzeichnung der Messergebnisse am 22. Dezember 2023 wurden das Transaktionsvolumen von 312.447 TON auf 4.157.800 TON um 1.231 % erhöht. Auf dem Rekordhoch am 2. Juni waren es sogar schon 8.507.309 TON oder derzeit umgerechnet 66,61 Mio. USD.

TON Chain DEX-Volumen | Quelle: tonstat.com

Ebenso ist ein leicht steigendes Vertrauen der Investoren feststellbar. Denn diese haben immer mehr TON-Coins in die Smart Contracts für das Liquid Staking eingezahlt. Während es am 14. August 2023 zu Beginn nur 615.741 TON waren, sind es mittlerweile bereits 50.623.916 TON, was jedoch erst 2,07 % der Umlaufversorgung von 2,44 Mrd. TON entspricht.

Gesperrte TON in Protokollen für das Liquid Staking | tonstat.com

Aber auch im Bereich der Dezentralisierung sind bei der TON Chain Fortschritte feststellbar. Mittlerweile wird sie von 350 Validatoren abgesichert, was einem Anstieg von 8 entspricht. Sie sichern die Chain über 30 Länder ab, wobei nun ein weiteres hinzugekommen ist.

Etwas enttäuscht haben hingegen die Gebühreneinnahmen, welche seit Mitte April rückläufig sind. Während sie damals noch bis zu 54.968 TON erzielte, sind es jetzt mit 12.696 TON 76,90 % weniger.

Memecoins auf Base haben deutlich höhere Gewinne erzielt

Die beiden Memecoin-Beispiele von TON haben bisher mit ihren geringen Kursanstiegen von 103 % und 556 % tendenziell enttäuscht. Zudem ist es noch unklar, ob die TON Chain eine ähnliche Nachfrage und Erfolge wie Solana erreicht. Allerdings gibt es auch noch andere Blockchains und Memecoins, die sich wesentlich besser entwickeln.

Die Memetoken auf der Ethereum-Skalierungslösung Base haben bisher schon eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. USD erzielt. Somit ist die Base Chain schon wesentlich etablierter als TON.

Dies lässt sich auch an dem deutlich höheren Handelsvolumen erkennen. Während die TON-Memecoins nur auf ein Volumen von 10,74 Mio. USD kommen, sind es bei den Base-Memetoken 213,00 Mio. USD, was 1.883,24 % mehr ist.

Ähnlich haben sich die Kursverläufe der Memetoken auf den Chains entwickelt. Auf Base gibt es einige, welche ihren frühen Investoren lebensverändernde Renditen eingebracht haben. So stieg beispielsweise Brett um bis zu 160.582 % und DEGEN sogar um 5.437.400 %. Damit hätten frühe Anleger nur 18,39 USD bis 622,85 USD benötigt, um mit ihnen Millionär geworden zu sein.

Insgesamt handelt es sich bei Base neben Solana um einen der vielversprechendsten Aufsteiger im Memecoin-Bereich. Daher entwickeln sich auch die Vorverkäufe von Memecoin-Presales wie Base Dawgz hervorragend. Dieser konnte in weniger als 2 Wochen bereits über 1,6 Mio. USD erzielen.

Ebenso hat er bereits für Aufsehen in bekannten Kryptomedien gesorgt. Ebenso heben einige Analysten sein Potenzial hervor, wie CryptoNews, InsideBitcoins oder Jacob Crypto Bury. Sie rechnen mit einem möglichen Gewinn von 100x, was im Vergleich zu den Vorgängern sogar noch gering erscheint.

Denn es handelt sich um einen besonders interoperablen Memecoin, welcher die Grenzen zwischen den verschiedenen Blockchains überwinden kann. Überdies bietet er eine Share-to-Earn-Funktion, bei welcher die Content-Ersteller für ihre Unterstützung und die Steigerung der Viralität Belohnungen in Kryptowährungen erhalten.

