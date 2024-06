München (ots) -Österreich gegen Frankreich - und ein deutscher Trainer steht vor seinem EM-Debüt im Fokus: Ralf Rangnick. Österreich-Coach und doch kein FCB-Trainer, obwohl der Münchner Klub nachdrücklich um ihn warb: "Das war die schwerste berufliche Entscheidung in meinem Leben. Aber sie fühlt sich jetzt mit eineinhalb Monaten Abstand richtig an. Es wäre für mich unmöglich gewesen, beide Jobs auf dem höchstmöglichen Niveau zu machen", so Rangnick am MagentaTV-Mikrofon vor dem Spiel. "Da ist bisher Tiefschlaf angesagt in allen Mannschaftsbereichen." So lautet die vernichtende Halbzeit-Analyse von Experte Michael Ballack über die belgische Nationalmannschaft. Die erste dicke Überraschung der EM gelingt der Slowakei, die Belgien mit 1:0 besiegt. Bitter für Belgien, denn zwei Mal wird der vermeintliche Ausgleich zurückgenommen. Berechtigt oder nicht, da gehen die Meinungen auseinander. Experte Ballack ärgert sich: "Es ist für mich kein strafbares Handspiel, da es im Zweikampf passiert. Er schiebt den Körper dazwischen. Er berührt natürlich mit der Hand, aber das ist nicht strafbar. Das ist bitter für die Belgier, da ich glaube, dass das nicht zurückgenommen werden darf. Auch die Einstellung, die der Schiedsrichter zur Verfügung hat, ist verzerrt". Dem steht Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich entgegen: "Man muss davon ausgehen, dass der Spieler Openda mit der Hand zum Ball geht. Das ist immer ein Indiz für ein absichtliches Handspiel. Deswegen ist der Eingriff richtig. Ich kann aber die Problematik verstehen, denn das ist in der Tat sehr kleinteilig. Trotzdem ist es ein richtiger Eingriff."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Spiel Belgien gegen Slowenien und Rumänien gegen Ukraine sowie ein Interview mit Deutschlands Nummer 1, Manuel Neuer Ralf Rangnick, Bundestrainer Österreich, vor dem Spiel gegen Frankreich, im Interview mit Moderator Johannes B. Kerner und Martin Stranzl, zusätzlicher MagentaTV-Experte, Rangnicks Devise für sein EM-Debüt: "So kompakt wie möglich, so mutig wie möglich." Er setzt auf ein Kollektiv, das "online" sei. "Ich habe lauter Lieblingsspieler. Die sind bei mir alle ganz oben in meiner Beliebtheitsskala." Es ist Rangnicks Debüt bei einer EM: "Einem solchen Anfang wohnt immer ein besonderer Zauber inne. Das ist schon etwas ganz Besonderes."Moderator Kerner spricht Rangnick auf das Angebot des FC Bayern an - er entschied sich für die Austria-Auswahl. Eine Genugtuung jetzt hier zu stehen? "Das war überhaupt keine Genugtuung. Das war die schwerste berufliche Entscheidung in meinem Leben. Aber sie fühlt sich jetzt mit eineinhalb Monaten Abstand richtig an. Es wäre für mich unmöglich gewesen, beide Jobs auf dem höchstmöglichen Niveau zu machen."Belgien - Slowakei 0:1Die erste Überraschung des Turniers liefert die Slowakei. Die gewinnen knapp gegen Favorit Belgien, die gleich 2 Tore aberkannt bekommen. Romelu Lukaku steht erst im Abseits, dann hat Lois Openda bei seiner Vorarbeit die Hand am Ball. Dazu vergeben die Belgier beste Chancen fahrlässig. MagentaTV-Experte Michael Ballack: "Das ist die erste richtige Überraschung. Wir freuen uns über Überraschungen. Das macht das Turnier auch aus. Diese Gruppe scheint dafür prädestiniert zu sein. Aber das war schon eine große Überraschung."Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich zum Handspiel von Lois Openda vor dem aberkannten Ausgleich: "Wir haben hier den Chip im Ball und wir können sehen, dass der Ball wirklich berührt wurde, denn das ist das entscheidende. Man muss davon ausgehen, dass der Spieler Openda mit der Hand zum Ball geht. Das ist immer ein Indiz für ein absichtliches Handspiel. Deswegen ist der Eingriff richtig. Ich kann aber die Problematik verstehen, denn das ist in der Tat sehr kleinteilig. Trotzdem ist es ein richtiger Eingriff."Ist es ein absichtliches Handspiel? "Das ist eben die Frage. Da müsste man in den Kopf des Spielers schauen oder fragen, hast du den Ball wirklich mit der Hand gespielt oder benutzt du die Hand nur dafür, um zu laufen. Das ist Auslegungssache. Durch diese Position verschafft er sich einen extremen Vorteil. Das ist ein Indiz für Absicht. Deswegen wurde das Tor zurückgenommen."MagentaTV-Experte Michael Ballack kontert: "Der Eingriff ist eben nicht richtig. Ich glaube, hier gibt es Ermessensspielraum. Wenn ich anhand eines Impacts entscheide, wenn mir jemand aus kürzester Distanz an die Hand schießt. Es ist für mich kein strafbares Handspiel, da es im Zweikampf passiert. Er schiebt den Körper dazwischen. Er berührt natürlich mit der Hand, aber das ist nicht strafbar. Das ist bitter für die Belgier, da ich glaube, dass das nicht zurückgenommen werden darf. Auch die Einstellung, die der Schiedsrichter zur Verfügung hat, ist verzerrt. Mit einem anderen Bild hätte er es vielleicht anders bewertet. Das ist ein Ermessensspielraum, den der Schiedsrichter leider aufgrund des Kellers nicht ausgeübt hat."Rumänien - Ukraine 3:0München ist ganz in Gelb getaucht, Am Ende strahlt das rumänische Gelb nach dem 3:0 Erfolg, begünstigt durch 2 Patzer des ukrainischen Torwarts Andrij Lunin. Experte Lothar Matthäus ist der Überzeugung, dass der Druck sehr groß war: "Wir wissen, was in der Ukraine passiert seit anderthalb Jahren und das kann man nicht aus den Köpfen streichen." Der ukrainische Trainer Serhiy Rebrov will der Logik nicht ganz folgen, weil er schon vor dem Spiel die Erwartung hatte: "Fußball kann uns ein bisschen stolz und ein paar Emotionen geben."Rebrov danach:"Wir spielen seit mehr als zwei Jahren mit diesem mentalen Druck. Trotzdem sind wir hier und wir haben das verstanden. Wir haben im Grunde genommen in allen Bereichen verloren."Serhiy Rebrov, Trainer Ukraine, über die Gründe der Niederlage: "Wir haben einige individuelle und auch Teamfehler gemacht. Wir haben im Grunde genommen in allen Bereichen verloren. Wir haben versucht, wieder ins Spiel zu kommen. In der 2. Halbzeit war das sehr schwierig. Rumänien hat sehr diszipliniert verteidigt, aber das ist die EM. Wenn du hier Punkte holen willst, musst du das Maximum zeigen. Das war bei uns nicht der Fall." War der mentale Druck zu viel? "Wir spielen seit mehr als zwei Jahren mit diesem mentalen Druck. Trotzdem sind wir hier und wir haben das verstanden. So ist der Fußball. Manchmal passiert so etwas. Wir müssen das jetzt analysieren und uns vorbereiten."Serhiy Rebrov, Trainer Ukraine, vor dem Spiel:"Man muss es immer genießen. Der Krieg ist eine Extramotivation für die Spieler. Wir spielen für unsere Soldaten, wir spielen für unsere Landsleute, die Emotionen brauchen. Wegen dem Krieg spüren die Leute keine Emotionen mehr und ich denke, Fußball kann uns ein bisschen Stolz und ein paar Emotionen geben." Neuer über die deutschen Stürmer, "die Torgefahr ausstrahlen. Fülle mit ein bisschen mehr Wucht und Kai ist ein bisschen filigraner."Manuel Neuer über den positiven Turnierstart: "Ich glaube, dass der Funke auch übergesprungen ist. Die Atmosphäre im Stadion war sehr gut und das erste Tor in der 10. Minute hat uns natürlich auch geholfen. Das ist so ein kleiner Türöffner gewesen."Was den weiteren Turnierverlauf angeht, ist er sehr optimistisch: "Ich denke, dass wir da einiges auf den Platz bringen können und auch schon gebracht haben. Auch in der Ansprache und Vorbereitung vom Trainerteam war das so gewesen, dass wir gut eingestellt gewesen sind. Das hat man ja auch gemerkt, wie wir auf dem Platz standen." Die Stürmerfrage, die sich jahrelang in Deutschland gestellt hat, ist für ihn mit Harvertz und Füllkrug geklärt: "Es ist so, dass sie Torgefahr ausstrahlen., also beide. Jeder auf seine Art und Weise. Fülle mit ein bisschen mehr Wucht und Kai ist ein bisschen filigraner. Aber beide haben diesen Torjägerinstinkt." 