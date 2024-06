In einem freundlichen Marktumfeld, in dem vor allem wieder Tech-Aktien zu den großen Gewinnern zählen, tanzt Adobe mit einem Kursminus von rund einem Prozent aus der Reihe. Der Softwarekonzern hat Ärger mit der US-Regierung, die sogar vor Gericht ziehen will. Der Vorwurf lautet, Verbraucher in eine Abofalle zu locken.Im Mittelpunkt der Klage steht die Gebühr, die Adobe bei vorzeitiger Kündigung eines Jahresabos mit monatlicher Zahlung verlangt. Dabei werden 50 Prozent des restlichen Vertragswerts ...

