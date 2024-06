CINCINNATI - Die Cintas Corporation, ein Unternehmen, das sich auf Dienstleistungen und Produkte für die Reinigung und Sicherheit in Geschäftsumgebungen spezialisiert hat, hat die Nominierungsphase für die C.A.P.E. Awards 2024 eingeläutet. Mit diesen Preisen werden jene Mitarbeiter ausgezeichnet, die in Akut- und Langzeitpflegeeinrichtungen eine wichtige Rolle spielen - die Techniker für Umweltdienste (EVS). Diese sind maßgeblich dafür verantwortlich, medizinische Einrichtungen sauber zu halten und somit für Patienten und Besucher sichere Umgebungen zu schaffen. Bis zum 12. August kann die Öffentlichkeit Kandidaten vorschlagen, die, auch ohne Superheldenumhang, einen entscheidenden Beitrag zur Bekämpfung von Viren, Keimen und nosokomialen Infektionen leisten. Eine Auswahljury aus Vertretern von Cintas wird anschließend aus den Nominierungen zehn Gewinner auswählen, die jeweils eine Geldprämie von 2.500 US-Dollar sowie eine Spende in gleicher Höhe an ihre Gesundheitseinrichtung oder eine wohltätige Organisation ihrer Wahl erhalten.

Auszeichnung für vorbildlichen Einsatz

Im vergangenen Jahr umfasste die Liste der Fürsprecher mehr als 500 Einreichungen, aus denen zehn Preisträger für ihre herausragende Motivation und Zuverlässigkeit ausgewählt wurden. Diese zeichneten sich nicht nur durch ihr Engagement im Bereich der Infektionskontrolle aus, sondern unterstützten damit auch maßgeblich das klinische Personal und andere Teams. Cintas, des Weiteren ein Fortune-500-Unternehmen mit Sitz in Cincinnati, bietet ein breites Spektrum an Produkten und Schulungen an, die Geschäftskunden dabei helfen, ihren Arbeitstag mit Vertrauen zu beginnen. Informationen zu den C.A.P.E. Awards und Details zur Nominierung finden Interessierte auf der speziell eingerichteten Webseite des Programms.

Cintas Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...