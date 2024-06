Meta Platforms: neuer KI-Schub mit den Nutzerdaten von Instagram?

Europäische Daten- & Verbraucherschützer schlagen Alarm!

Jetzt erst recht einsteigen? Nächste Quartalszahlen erst im Juli - genug Zeit für einen Swingtrade?

Meta Platforms (META) - ISIN US30303M1027

Rückblick: Beim Blick auf den nachfolgenden Chart fällt auf, dass die Meta-Platfforms-Aktie nach den Quartalszahlen gerne Kurssprünge hinlegt. Beim letzten Mal war es ein Gap Down. Dieses konnte das Wertpapier inzwischen wieder wettmachen und setzt nach dem jüngsten Rücksetzer womöglich bald zum nächsten Bounce an. Mit der Tageskerze vom heutigen Montag gab es bereits ein Kaufsignal. Das Kursplus von über 42 Prozent im Verlauf der nachstehend dargestellten sechs Monate zeigt, dass die Meta-Platforms-Aktie in guter Verfassung ist.

Meta-Platforms-Aktie: Chart vom 17.06.2024, Kürzel: META Kurs: 506.63 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wer jetzt noch einsteigen will, sollte intrady nach attraktiven Chartkonstellationen suchen. Als Kursziel sollte man das Allzeithoch vom 8. April ins Visier nehmen.

Mögliches bärsches Szenario

Die untere gelbe Linie beschreibt eine sehr enge Absicherung. Wer langfristig auf Meta Platforms setzt, könnte dem Wertpapier etwas mehr Spielraum geben. Angesichts der oben genannten Sprunghaftigkeit der Aktie sollten Trader die Quartalszahlen am 24. Juli im Blick haben.

Meinung

Das Gewinnwachstum in 2023 betrug 73 Prozent. Mit der Integration von Nutzerdaten aus seinen sozialen Netzwerken Facebook und Instagram in seine KI-gesteuerten Trainingsmodelle könnte es dem Konzern noch besser gelingen, Werbeanzeigen zielgruppengenau zu platzieren. Europäische Daten- und Verbraucherschützer sind strikt dagegen, so dass Meta zurückgerudert ist und in Europa, vorerst auf die neuee Methode verzichtet. Weltweit dürfte das nur eine geringe Rolle spielen und die Kursentwicklung nicht ausbremsen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1285.09 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 583 Mrd. USD

Quellennachweis: https://ch.marketscreener.com/kurs/aktie/META-PLATFORMS-INC-10547141/news/Meta-wird-Meta-AI-vorerst-nicht-in-Europa-einfuhren-46976796/

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.