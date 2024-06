Tesla, der Pionier in der Elektrofahrzeugbranche, sieht sich neuen Herausforderungen und Chancen gegenüber. Der CEO des Unternehmens verkündete einen ambitionierten "Master Plan 4", der als wegweisend galt und enorme Erwartungen weckte. Inmitten dieser Aufbruchstimmung fand eine Gerichtsverhandlung statt, in welcher dem Ex-Lieferanten des Konzerns vorgeworfen wird, Betriebsgeheimnisse im Milliardenwert entwendet und unrechtmäßig an Wettbewerber weitergegeben zu haben. Diese Strategien könnten entscheidend für die herstellungsprozesse der Trockenelektrode-Batterien sein. Der Konzern zieht dafür eine Klage in Erwägung, bei welcher sowohl ein Verbot der weiteren Verwendung dieser Geheimnisse als auch Schadenersatz gefordert wird.

Wandel der Anlegerstimmung

Parallel dazu erwägt ein führendes Handelshaus, Tesla aus der Gruppe der "Magnificent Seven" zu streichen und durch Broadcom zu ersetzen, da diese derzeit die Stimmung des Marktes, vor allem in Bezug auf Künstliche Intelligenz, besser einfängt. Aktionäre zeigten sich nach der letzten Zusammenkunft wohlwollend bezüglich neuer Fahrzeugankündigungen des Unternehmens. Es besteht eine signifikante Vorfreude auf erschwinglichere Elektrofahrzeugmodelle, welche möglicherweise ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte Teslas aufschlagen könnten. Dennoch ist es ein kritischer Zeitpunkt für das Unternehmen, welches sich bemüht, sein Angebot zu erneuern und auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen, während gleichzeitig der Übergang hin zu autonomen Fahrzeugen fortschreitet.

