DJ Lufthansa-Airlines fliegen ab dem 23. Juni wieder nach Tel Aviv

DOW JONES--Die Lufthansa Group plant, den Flugbetrieb nach Tel Aviv am 23. Juni wieder aufzunehmen. Der Konzern hatte die Flüge seiner Fluggesellschaften nach Israel Anfang Mai ausgesetzt, nachdem der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv Ziel eines Angriffs der jemenitischen Huthi-Miliz geworden war - ebenso wie mehrere andere europäische Airlines. Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Verbindungen basiert auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse und erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden, teilte die Lufthansa Group mit.

Dies bezieht sich auf Flüge von Lufthansa, Austrian, Swiss, Brussels Airlines, Eurowings, ITA und Lufthansa Cargo. Aus operationellen Gründen nehmen die einzelnen Fluggesellschaften ihre Verbindungen schrittweise auf.

June 06, 2025 04:41 ET (08:41 GMT)

