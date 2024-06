Historische Fluten brechen über Deutschland herein. Durch den Regen der letzten 4 Wochen sind in mehr als 3.000 Gemeinden Süddeutschlands unbeschreibbare Wassermassen eingefallen. Vollgelaufene Keller und Wohnzimmer, weggeschwemmte Fahrzeuge und stark beschädigte Gebäude verursachen allein in Bayern und Baden-Württemberg Schäden von etwa 2 Mrd. EUR. Bereits im Jahr 2021 erwischte es das Ahrtal in Rheinland-Pfalz mit einem Jahrhundert-Hochwasser. Börsianer können in ihrer Aktienauswahl nachhaltig vorgehen und grüne Kriterien für die Depotauswahl vorgeben. Nicht immer spielt dabei die Rendite mit, aber immerhin arbeitet das Angesparte für eine gute Sache. Wir selektieren ein paar Möglichkeiten.

Den vollständigen Artikel lesen ...