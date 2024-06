DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Unternehmen in Sachen Energiewende:

"Fest steht, ob es um neue Heizungen geht, um CO2-Reduktion bei Unternehmen oder um Wasserstoff: Deutschlandgeschwindigkeit ist out, sich Zeit zu lassen ist in. Das ist umso erstaunlicher, da längst wissenschaftlicher Konsens darüber herrscht, dass schnelles Handeln gefragt ist. Nur sollen immer die anderen - und vor allem die Politik - bitte schön als Erstes handeln. Nur, auf diesen politischen Masterplan werden die Wirtschaftsakteure vergeblich warten - gerade auch, weil die Sache so unglaublich umfassend und zugleich komplex ist. Mit der Erwartungshaltung an die Politik geht eine Zögerlichkeit in Sachen Energiewende einher, die wir uns längst nicht mehr leisten können."/yyzz/DP/ngu