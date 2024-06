DJ MÄRKTE ASIEN/Aufwärts im Sog neuer Rekorde an der Wall Street

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien machen am Dienstag im Handelsverlauf die Verluste vom Vortag wett. Stützend wirken Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekorden beim S&P-500-Index und den technologielastigen Nasdaq-Indizes. Auf breiter Front ist die Tendenz freundlich, die Gewinne betragen bis zu 0,9 Prozent, beispielsweise in Sydney. Dort steht während des Handelsverlaufs die Zinsentscheidung der australischen Notenbank auf dem Programm. Mehrheitlich wird mit unveränderten Zinsen gerechnet.

In Tokio legt der Nikkei-Index nach dem sehr schwachen Wochenstart um 0,9 Prozent zu auf 38.445 Punkte. Leichter Rückenwind kommt vom Yen, der wieder leicht zum Dollar nachgibt, was günstig ist für die Exportunternehmen in Japan. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren nach den durchwachsen ausgefallenen Konjunkturdaten vom Vortag in relativ engen Grenzen uneinheitlich. Die Marktteilnehmer warteten auf neue politischen Stützungsmaßnahmen für die Konjunktur, möglicherweise im Juli nach dem Treffen des Politbüros der Kommunistischen Partei.

China werde weitere politische Unterstützung benötigen, um sein BIP-Wachstumsziel von 5 Prozent zu erreichen, denn der Aufschwung gehe nur langsam voran, so die Analysten von Daiwa. Die Makrodaten für Mai hätten die Bedenken verstärkt, dass die derzeitige Regierungspolitik die Immobilienkrise nicht ausreichend bekämpfe.

Unter den Einzelwerten werden vielfach wie erneut an der Wall Street gesehen, Aktien aus dem Technologiesektor favorisiert - mit der weiter im Hintergrund schwelenden KI-Fantasie. Lenovo legen in Hongkong um 1,7 Prozent zu, Sunny Optical um 4,6 Prozent. In Tokio gewinnen TDK 6,9 und Kokusai Electric 2,0 Prozent, in Seoul Samsung Electronics 2,1 und SK Hynix 3,1 Prozent. Hanmi Semiconductor verbessern sich um 0,4 Prozent

Zijin Mining geben in Hongkong um 2,6 Prozent nach. Hier drückt die Ankündigung, das Kapital zu erhöhen.

In Sydney verbilligen sich Beach Energy um 2,1 Prozent, nachdem der Öl- und Gasförderer angekündigt hat, aus Kostengründen drei Nicht-Kerngeschäftsbereiche zu verkaufen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.773,10 +0,9% +2,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.446,63 +0,9% +16,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.767,29 +0,8% +4,2% 08:00 Schanghai-Comp. 3.026,61 +0,4% +1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.900,18 -0,2% +5,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.302,35 +0,1% +1,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.611,13 +0,2% +10,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:20 % YTD EUR/USD 1,0726 -0,1% 1,0732 1,0700 -2,9% EUR/JPY 169,08 -0,1% 169,27 168,48 +8,7% EUR/GBP 0,8447 -0,0% 0,8448 0,8442 -2,6% GBP/USD 1,2697 -0,0% 1,2703 1,2674 -0,3% USD/JPY 157,63 -0,1% 157,74 157,46 +11,9% USD/KRW 1.381,34 -0,1% 1.383,11 1.381,29 +6,4% USD/CNY 7,1098 +0,0% 7,1086 7,1108 +0,1% USD/CNH 7,2715 +0,0% 7,2703 7,2728 +2,0% USD/HKD 7,8081 -0,0% 7,8100 7,8099 -0,0% AUD/USD 0,6606 -0,1% 0,6611 0,6604 -3,0% NZD/USD 0,6118 -0,2% 0,6129 0,6120 -3,2% Bitcoin BTC/USD 65.580,29 -1,5% 66.545,87 65.968,42 +50,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,22 80,33 -0,1% -0,11 +10,6% Brent/ICE 84,12 84,25 -0,2% -0,13 +10,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.323,71 2.319,10 +0,2% +4,61 +12,7% Silber (Spot) 29,48 29,45 +0,1% +0,03 +24,0% Platin (Spot) 976,65 969,50 +0,7% +7,15 -1,6% Kupfer-Future 4,46 4,45 +0,3% +0,02 +13,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

