13 Jahre Rostock Wind - das Branchentreffen der Windenergie in Mecklenburg-Vorpommern



Bereits zum 13. Mal trifft sich im Sommer 2024 die Elite der Windenergie in Rostock. Das Tagesevent verspricht ein breites Spektrum an Referenten, topaktuellen Themen und hochkarätigem Netzwerken.



Am 09. August ist es wieder soweit, im Radisson Blu Hotel Rostock werden 15 Experten aktuellste Themen, gesetzliche Lücken und technische Problemstellungen aufgreifen und Sie mit praxisnahen Beispielen belegen.

abei konzentriert sich die Veranstaltung auf regionale, nationale und internationale Themen wie Bürgerbeteiligung in Deutschland und Frankreich, europäische Ausschreibungen, Netzausbau, Regionalplanungen und Sektorenkopplung als auch Digitalisierung.



Die Eröffnung begleiten traditionell hochrangige Vertreter der Verbände sowie der Politik. Wir freuen uns auf Impulse von Giles Dickson - Geschäftsführer WindEurope, Bärbel Heidebroek - Präsidentin des Bundesverbandes WindEnergie e.V und Herrn Reinhard Meyer - Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes MV.

Dabei diskutieren die drei unter Moderation von Wolfram Axthelm - Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien und des Bundesverbandes WindEnergie e.V. , vor allem über den NZIA zum Schutz der europäische Produktion, Herausforderungen in den Lieferketten sowie neue Ansätze der gekoppelten Energiewelten.

Der traditionelle Segeltörn rundet die Konferenz im unvergesslichen Ambiente der HanseSail 2024 perfekt ab.





Veranstalter

eno energy GmbH

Weitere Infos zum Programm

www.rostock-wind.com

Veranstaltungsort

Radisson Blu, Lange Str. 40, 18055 Rostock

Datum

09.08.2024, 9 bis 17 Uhr sowie bis 24 Uhr inkl. Abendveranstaltung





