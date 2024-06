Tokio (ots) -PeakAvenue freut sich sehr, die strategische Partnerschaft mit Kozo Keikaku Engineering Inc. (KKE) bekannt zu geben, die die Präsenz in Japan weiter stärkt.Gemeinsam die Zukunft gestaltenMit seinem Hauptsitz in Tokio, Niederlassungen in Osaka, Fukuoka, sowie zusätzlichen Büros in China und Partnerschaften in Deutschland (wie NavVis und SIMSCALE) und den USA ist KKE ein globaler Akteur mit fast 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ziel dieser neuen Partnerschaft ist es, KKE's umfangreiche Expertise und robuste Infrastruktur zu nutzen, um die globale Reichweite und Servicequalität von PeakAvenue auszubauen."Ich bin sehr glücklich, diese starke strategische Partnerschaft mit Kozo Keikaku Engineering zu besiegeln", erklärt Ulrich Mangold, Geschäftsführer von PeakAvenue. "Meine persönliche Geschichte ist eng mit Japan verbunden, umso mehr freue ich mich über unseren gemeinsamen zukünftigen Weg. Seite an Seite mit KKE werden wir japanische Kunden erfolgreich dabei unterstützen, Qualitäts-Champions zu werden."Innovation für eine weise ZukunftKozo Keikaku Engineering Inc. (KKE) ist bekannt für seine professionellen Design- und Ingenieurdienstleistungen und bietet fundiertes Wissen sowie Lösungen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. KKE's Expertise erstreckt sich auf die Bereiche Sicherheit, Informationsübertragung und die Unterstützung von Herstellern bei der Integration von "mono-zukuri" - der japanischen Philosophie für hohe Qualität in der Produktion - mit dem digitalen Faden. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem Engagement von PeakAvenue für Innovation und die Bereitstellung datengesteuerter Software-Lösungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus sowie umfassender Dienstleistungen für Kunden mit Hauptsitz in Japan."Wir möchten uns bei allen Mitarbeitenden von PeakAvenue bedanken, einem Unternehmen, das unser Engagement teilt, Kunden mit datengesteuerten Qualitätsmanagement-Systemen zu versorgen. Diese Zusammenarbeit zeichnet einen bedeutenden Schritt vorwärts in unserer gemeinsamen Vision für die Zukunft. Die außergewöhnliche technische Kompetenz von PeakAvenue ist eine Quelle großer Inspiration für unsere Mitarbeitenden. Indem wir unsere Stärken kombinieren, können wir eine beeindruckende Partnerschaft aufbauen, die den Weg für weitere Innovationen und Wachstum in der Zukunft ebnen wird. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit PeakAvenue, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten und die Zukunft des datengesteuerten Qualitätsmanagements neu zu definieren", so Tamon Watanabe, Representative Executive Officer und Präsident von KKE.PeakAvenue freut sich, KKE als Partner willkommen zu heißen und ist davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit den Kunden erhebliche Vorteile bringen und helfen wird, neue Maßstäbe in Qualität und Service zu setzen.Über PeakAvenuePeakAvenue ist ein führender Anbieter von Qualitätsmanagement- und Engineering-Softwarelösungen, der Unternehmen weltweit dabei unterstützt, ihre Qualitäts- und Leistungsziele zu erreichen. PeakAvenue ist stolz darauf, marktführende Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und Medizintechnik zu seinen Kunden zählen zu können.Über Kozo Keikaku Engineering Inc. (KKE)KKE ist ein Beratungsunternehmen, das sich der Herausforderung stellt, verschiedene Probleme in der Gesellschaft durch den Einsatz von Ingenieurwissen zu lösen. Seit seiner Gründung als Konstruktionsbüro im Jahr 1956 hat KKE sein Geschäft auf verschiedene Bereiche wie Bauwesen, Katastrophenschutz, Telekommunikation, Fertigung und Entscheidungsunterstützung als professionelles Design- und Ingenieurbüro ausgeweitet, das eine Brücke zwischen der akademischen und der Geschäftswelt schlägt. KKE ist bestrebt, immer komplexere gesellschaftliche Probleme zu lösen, indem es auf der Grundlage seines Ingenieurwissens technische Beratung und Produktdienstleistungen anbietet.Pressekontakt:PeakAvenue GmbHMarketingleitungJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: julia.meyer-holderbaum@peakavenue.comOriginal-Content von: PeakAvenue GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097923/100920638