DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TUI - Der Reisekonzern setzt für den Ausbau seines Hotelportfolios auf Ziele in Afrika. "Im Tourismus sind für mehrere Regionen Afrikas die Chancen in der näheren Zukunft sehr groß", sagte Tui-Vorstandschef Sebastian Ebel im Interview. "Das nächste Jahrzehnt kann im Tourismus das Jahrzehnt Afrikas werden." Sowohl im Osten als auch im Westen des Kontinents sollen gleich mehrere neue Hotels entstehen. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

BAYER - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern will mit einem radikalen Umbau mehr Wachstum ermöglichen. "Der Konzern ist über viele Jahre zu bürokratisch und komplex geworden", sagte Personalvorständin Heike Prinz. Im Zuge der Umstrukturierung würden wohl tausende Stellen vor allem im mittleren Management wegfallen. "Am Ende dieses Prozesses werden weniger Menschen bei uns arbeiten", so Prinz. Künftig wolle der Konzern aber völlig neue Karrierewege anbieten. Bisher sei die Übernahme von Führungsverantwortung oft der einzige Weg gewesen, um bei Bayer aufzusteigen. Künftig sollen auch Experten-Karrieren etwa in der Forschung möglich sein. (Kölner Stadt-Anzeiger)

TRADE REPUBLIC - Kaum ein anderes Fintech hat in den vergangenen Monaten so stark für Aufsehen gesorgt wie Trade Republic: Die Berliner haben erst die Banklizenz erhalten und dann eine eigene Bezahlkarte eingeführt. Die Nachfrage ist groß, doch parallel dazu wächst die Kritik am Kundenservice. Viele Verbraucher haben sich darüber bei der Bafin beschwert. "Die Zahl der Beschwerden über Trade Republic hat zuletzt zugenommen", sagte ein Sprecher der Finanzaufsicht. "Die Probleme sind der Bafin bekannt, und die Bafin geht diesen nach." (Handelsblatt)

VIESSMANN - Die Familie Viessmann beteiligt sich nach dem Verkauf ihres Heizungsgeschäfts am Kasseler Familienunternehmen Landefeld. Die Viessmann Generations Group werde einen Minderheitsanteil an dem 1979 gegründeten Lieferanten für Pneumatik- und Hydraulik-Teile übernehmen, teilten beide Seiten am Montag mit. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Landefeld erwirtschaftet mit 300 Mitarbeitern rund 250 Millionen Euro Umsatz. Nachdem der Verkauf der Viessmann-Kernsparte an den börsennotierten US-Konzern Carrier für rund 12 Milliarden Euro zum Jahreswechsel vollzogen wurde, ist die Landefeld-Beteiligung nun bereits das zweite größere Investment. (Handelsblatt)

THYSSENKRUPP - Im Konflikt mit der Konzernführung greift die IG Metall die Essener Großaktionärin Krupp-Stiftung an. "Die Beschäftigten sind sehr enttäuscht von der Stiftung", sagte Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzende der IG Metall, der auch Vize-Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp ist, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei "die Stiftung der Garant für sichere Arbeitsplätze und den Zusammenhalt im Unternehmen" gewesen, sagte Kerner. "Sie nehmen nun wahr, dass das nicht mehr so ist." (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

SUNMAXX - Auf der Solarmesse Intersolar in München wird das deutsche Unternehmen Sunmaxx zusammen mit dem britischen Hersteller Oxford PV eines der effizientesten Solarmodule der Welt vorstellen. Haben marktgängige Module einen Wirkungsgrad von gut 20 Prozent, soll das neue Panel 80 Prozent des Sonnenlichts in nutzbare Energie umwandeln. In den nächsten zwölf bis 18 Monaten soll die Produktion des neuen Moduls anlaufen - in zwei deutschen Fabriken. (Wirtschaftswoche)

