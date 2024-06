Nach einem freundlichen Wochenstart dürfte sich der DAX am Dienstag zunächst etwas weiter erholen. Nach einem eher zähen Start in die neue Woche hat die Wall Street am Montag die Rekordjagd der vergangenen Wochen fortgesetzt. Zugpferde waren einmal mehr die Aktien der großen Technologiekonzerne. Die asiatischen Börsen profitierten am Ende ebenfalls von der guten Stimmung. Zum Wochenstart war der heimische Leitindex zwar zwischenzeitlich noch einmal fast an das Tief vom Freitag bei 17.951 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...