Der DAX (WKN: 846900) hat sich zum Start in die neue Woche wieder etwas stabilisiert. Am Montag legte das größte deutsche Börsenbarometer über 60 Punkte zu und ging +0,37% fester mit 18.068Punkten aus dem Handel. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Aktien von Deutsche Börse und Zalando. Adidas und Bayer rutschten ans DAX-Ende. Schon am Morgen zeichnete sich ein freundlicher Handelstag ab. Die deutschen Standardwerte eröffneten mit einem Aufwärts-Gap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...