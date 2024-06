NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Mit Blick auf die am 11. Juli anstehenden Quartalszahlen betonte Analyst James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass die Geschäfte des Spezialverpackungsherstellers erst im zweiten Halbjahr richtig in Schwung kommen dürften. Für die Anleger stünden die Aufstockung von Lagerbeständen und die Vorhersagbarkeit der Auftragsentwicklung im weiteren Jahresverlauf im Fokus. Anders als einige Konkurrenten habe Gerresheimer bisher noch keine Gewinnwarnung für das Pharmageschäft ausgegeben./gl/edh



Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

