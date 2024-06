Der DAX hat einen ordentlichen Auftakt in die neue Woche erwischt, hätte aber noch besser abschneiden können. Letzten Endes reichte es zu einem Plus von knapp 0,4 Prozent. Heute deuten sich allerdings schon vorbörslich die nächsten Gewinne an. Bei den Einzelwerten geht es heute um BYD, Nvidia, Super ...