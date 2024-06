Das Instrument 99B0 SE0020678159 QUIAPEG PHARMAC.H. O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024The instrument 99B0 SE0020678159 QUIAPEG PHARMAC.H. O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 18.06.2024Das Instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2024The instrument TY2B FI4000369947 CITYCON OYJ EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2024 and ex capital adjustment on 19.06.2024Das Instrument AWQ NO0010607971 AWILCO LNG NK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2024The instrument AWQ NO0010607971 AWILCO LNG NK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2024 and ex capital adjustment on 19.06.2024Das Instrument 7PN1 SE0013108867 SILEON AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2024The instrument 7PN1 SE0013108867 SILEON AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2024 and ex capital adjustment on 19.06.2024Das Instrument 8W2 NO0010946593 ARGEO AS NK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2024The instrument 8W2 NO0010946593 ARGEO AS NK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2024 and ex capital adjustment on 19.06.2024Das Instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 18.06.2024 und ex Kapitalmassnahme am 19.06.2024The instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 18.06.2024 and ex capital adjustment on 19.06.2024