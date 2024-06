The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2024ISIN NameDE000HLB75L4 LB.HESS.THR.CARRARA06V/22IT0005273567 CASSA D.PR. 17/24 MTNXS2016160777 BANCO BPM 19/24 MTNDE000DW6C516 DZ BANK IS.A2123DE000DG4UAW2 DZ BANK IS.A762XS2008921947 KNAB N.V. 19/24AU3CB0244838 AURIZON NETW. PTY 2024XS2015267953 BQ.STELL.FR. 19/24 MTNXS1216019585 CENTRICA 15/75 MTN FLRXS1633845158 LLOYDS BKG GRP 17/24 MTNUSU2203CAA90 COTY 18/26 REGSXS1634372954 YAPI VE KREDI BK 17/24MTNXS1577956789 THREE GOR.F.II 17/24FR0013262912 LAGARDERE 17/24XS1967697738 DANSKE BK 19/29 FLR MTNDE000DDA0KY9 DZ BANK IS.A951 VAR