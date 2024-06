HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe sich auf ihrem Kapitalmarkttag zuversichtlich für ihre Strategie sowie die Kapazitäten für attraktive Ausschüttungen gezeigt, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den ehrgeizigen Zielen für die Steigerung der Gebühreneinnahmen stehe ein höher als erwartet prognostizierter Anstieg der Kosten gegenüber. Das Renditeziel für 2027 erscheine vor diesem Hintergrund schwierig, aber erreichbar./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

