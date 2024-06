Die BMW-Aktie ist gestern im Tief bis auf 86,54 EUR zurückgefallen - das war der niedrigste Stand seit Anfang 2023. Rückblick: Nach drei negativen Monaten in Folge hat die BMW-Aktie auch in den ersten beiden Juni-Wochen (-6,7%) weiter nachgegeben. Im Tief rutschten die Papiere dabei am Freitag bis auf 86,64 EUR ab, womit das Oktober-Tief aus dem Vorjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...