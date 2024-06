Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche konnte sich der DAX am gestrigen Montag stabilisieren und 0,4% auf 18.068 zulegen. Rückblick: Erste Erholungstendenzen im deutschen Leitindex - nachdem der DAX in der Vorwoche 3% an Wert verloren hatte, präsentierten sich die heimischen Blue Chips zum Start in die neue Woche wieder etwas fester. Nach dem Opening ...

