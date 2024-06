Fisker meldete offiziell in der Nacht Konkurs an. Damit verliert Tesla einen weiteren Konkurrenten. Apple beendet sein Pay Later Programm. Die amerikanischen Apple Pay Kunden werden in Zukunft das BNPL-Angebot von Affirm präsentiert bekommen. Die amerikanische Federal Trade Commission verklagt Adobe. Dem Softwarehersteller wird vorgeworfen, den Kunden unerwartete Kosten in Rechnung gestellt zu haben.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen überwiegend freundlich. Deutliche Kursgewinne können wir in Südkorea und Japan verzeichnen, während ...

