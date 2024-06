Stuttgart/Hamburg, Deutschland (ots) -Für Alica Schmidt nähert sich der Höhepunkt des Jahres: Die Olympischen Spiele. "Darauf habe ich konstant hingearbeitet", sagt die Leichtathletin, die in Paris mit mindestens einem 400-Meter-Staffel-Team antreten wird, im Gespräch mit dem Magazin Women's Health. Dabei will sie sportlich immer ihr Bestes geben: "Ich möchte aus jedem Training und jedem Wettkampf rausgehen und sagen können:,Mehr konnte ich heute nicht geben.'"Doch die Spiele sind eben etwas Besonderes: "Es ist wahnsinnig inspirierend: Jede olympische Sportart ist vor Ort, es kommen die Besten der Welt zusammen, die alle das Gleiche tun, alle ihrer Leidenschaft nachgehen", sagt Alica Schmidt. Die Athletin ist auch das Covermodell der aktuellen Ausgabe und damit Teil einer globalen Kampagne: Alle zehn Women's Health-Ausgaben weltweit machen heute mit Storys ihrer nationalen Olympionikinnen auf (Bildergalerie auf womenshealth.de). Es ist das erste Mal in der Geschichte des Magazins, dass die internationalen Ausgaben auf diese Weise zeitlich und thematisch koordiniert auftreten."Women's Health steht dafür, wie wichtig Sport ist, um sich rundum wohlzufühlen", sagt die Chefredakteurin von Women's Health Deutschland, Franziska Bruchhagen. "Es freut mich besonders, dass die globale Power unserer Medienmarke durch all diese tollen, inspirierenden Athletinnen sichtbar wird."Die aktuelle Women's Health (4/24) ist als Heft und als ePaper auch unter shop.motorpresse.de erhältlich.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg WOMEN'S HEALTH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133400/5803605