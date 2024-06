Der DAX scheint sich in dieser Woche wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Gestern notierte er kurzzeitig bereits über der Marke von 18.100 Punkten. Heute peilt der den Sprung über 18.200 Zähler an. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...