Die Aktie von Hensoldt stand in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Nun ist sie bei der 200-Tage-Linie angelangt. Bringt diese die Rettung für die Aktie?Angetrieben von stark steigenden Rüstungsausgaben - die NATO schätzt den deutschen Verteidigungsetat in diesem Jahr auf 96 Milliarden Euro - sind die Aktien Hensoldt und Rheinmetall fulminant in das Börsenjahr gestartet. Bullenkonter zum Wochenauftakt Der Spezialist für Sensortechnologie und elektronische Kampfführung Hensoldt verteuerte sich von knapp 25 auf in der Spitze fast 45 Euro - ein Anstieg von knapp 80 Prozent. Seit dem Erreichen des neuen Allzeithochs handelt die Aktie aber in einem Abwärtstrend, der sich in der vergangenen …