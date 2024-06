München (ots) -Das weltweite Interesse an Solarenergie wächst rasant. Vor allem Unternehmen und öffentliche Einrichtungen investieren zunehmend in Solarstrom und legen großen Wert darauf, diese Investitionen für diverse Zielgruppen sichtbar zu machen. Unter dem Motto "Tue Gutes und zeige es" präsentiert Solarfox® auf der diesjährigen Intersolar / SmarterE in München seine neuesten Innovationen. Vom 19.06. bis 21.06.2024 können Besucher am Stand B3.480 die neuesten Trends und Entwicklungen sowie neue Produkte in der Solarstromvisualisierung entdecken.Solaranlagen als Blickfang - Mehrwert für PV-InstallateureFür Photovoltaik-Installateure bietet Solarfox® die Möglichkeit, ihre Projekte nicht nur funktional, sondern auch visuell ansprechend zu gestalten. Die neuen Solarfox®-Display-Modelle zeigen die Solarstromproduktion eindrucksvoll und machen nachhaltige Energie für jeden sichtbar. Mit der völlig neu entwickelten Solarfox-Onlineverwaltung können Installateure die Displays ihrer Kunden bequem aus der Ferne steuern und konfigurieren. Auf der Messe wird die neue Benutzeroberfläche gezeigt, die durch ihre einfache Bedienung und ihr modernes Design überzeugt.Optimale Lösung für gewerbliche und öffentliche EinrichtungenSolarfox® bietet die perfekte Plug&Play-Lösung für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die ihre Photovoltaikanlagen wirkungsvoll präsentieren möchten. Mit über 70 Schnittstellen zu namhaften Wechselrichterherstellern und Monitoring-Portalen sowie der Unterstützung für Elektromobilitätsanwendungen, wächst die Plattform kontinuierlich und bietet Installateuren immer mehr Möglichkeiten, ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.Leistungsstarke Hardware für beeindruckende PräsentationenEin besonderes Highlight ist die Einführung des neuen Hardwaregeneration SC-4000, welche bereits verfügbar ist. Diese leistungsstarke Hardware unterstützt die SF-300 und SF-600 Serien und ermöglicht die Darstellung hochauflösender Videos, Animationen und Drohnenaufnahmen in herausragender Qualität. Die SC-4000 Hardware-Generation übertrifft ihre Vorgänger bei weitem und bietet eine effiziente Lösung für die anspruchsvolle Visualisierung moderner Bildformate und Inhalte.Über Solarfox®Solarfox® ist ein führender Anbieter von Groß-Displays für die Visualisierung von Solarstrom und Erneuerbaren Energien. Die Produkte von Solarfox® verbinden ästhetisches Design mit technischer Raffinesse und ermöglichen eine beeindruckende Präsentation von Solarenergie in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden. Mit einer Vielzahl an Schnittstellen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Plattform setzt Solarfox® neue Maßstäbe in der Visualisierung von nachhaltiger Energie. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.solar-fox.dePressekontakt:Solarfox® Solarfox Display SystemsSOLEDOS GmbH, Karl-Groß-Str. 3, D-63584 Gründau, DeutschlandTel. 0049 (0) 6058 91 638 0www.solar-fox.deE-Mai: info@solar-fox.deOriginal-Content von: SOLEDOS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105798/5803633