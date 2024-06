Der Silberpreis hat in den vergangenen Tagen gelitten. Die Bullen mussten die Marke von 30 Dollar preisgeben. Kurzzeitig ging es sogar unter 29 Dollar. Doch erstaunlicherweise hat das dem Optimismus bei einigen Analysten keinen Abbruch getan. Die Bank of America sieht sogar Kurse um 35 Dollar - aber erst 2026.Die Bank of America ist das jüngste Institut, das sich auf dem Markt zu Wort meldet und ein robustes Potenzial im Bergbausektor sieht. Trotz des jüngsten Ausverkaufs von Silber rechnet Michael ...

