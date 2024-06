Kopenhagen (ots) -Viele Deutsche bevorzugen trotz EM im eigenen Land das private "Public Viewing", also die Spiele im privaten Umfeld mit Familie und Freunden zu verfolgen. Das bestätigte kurz vor Beginn der EM eine aktuelle Studie der Universität Hohenheim ("Football's coming home! - Die Heim-EM 2024: Was denkt die deutsche Bevölkerung?", 10.06.2024), laut der 70 Prozent lieber auf den privaten Fernseher setzen.Damit trotz Jubelschreien die Tonübertragung beim Private Viewing einwandfrei läuft, hat SOUNDBOKS, das dänische Start-up, mit den leistungsstärksten portablen Bluetooth-Speakern die richtigen Lösungen für Fußball-Fans - und auch die anschließende Party kann mit diesem Sound gebührend gefeiert werden.Mit der SOUNDBOKS 4 (https://soundboks.com/de-de/products/speakers/soundboks-4), dem neuesten Modell, erleben Fans die Spiele in beeindruckender Lautstärke und kristallklarem Sound - egal, ob im Garten, im Park oder zuhause. Der leistungsstarke Akku hält bis zu 40 Stunden und die einfache Bedienung garantiert unvergessliche Momente mit Freunden und Familie. Erhältlich für 999,00 EUR.Die SOUNDBOKS Go (https://soundboks.com/de-de/products/speakers/soundboks-go) ist das kleinere Modell des Performance Lautsprechers - tragbar, mit austauschbarem Akku - ohne, dass der Sound dem der großen Box nachsteht. Erhältlich für 699,00 EUR.Die Boxen können mit allen Bluetooth-Geräten verbunden werden, während das Bild einfach mit einem Projektor auf einer Leinwand oder externem Screen übertragen werden kann. So lässt sich überall eine fette Fußball-Party feiern!Alle SOUNDBOKS-Modelle und das passende Zubehör finden Fußball- und Feier-Fans im eigenen Onlineshop: www.soundboks.com/deWie die ultimativen SOUNDBOKS Euro-Partys aussehen, können Fans während der EM auf Instagram (@soundboks) und TikTok (@soundboks) verfolgen, wenn ausgewählte SOUNDBOKS-Host in den EM-Städten eigene Watch-Partys veranstalten, um die lokalen Communities in Hamburg, Frankfurt, Berlin, München und Stuttgart einzubinden.Pressekontakt:Gloria FanenbruckHavas Germany GmbH040 / 431750gloria.fanenbruck@havas.comOriginal-Content von: Soundboks ApS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119803/5803674