Abstimmungsergebnisse zur 35. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 17. Juni 2024

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.312 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.312 JA 6.549.705 Stimmen. NEIN 8.607 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3:



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 217.200 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 2,51 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 217.200 JA 217.047 Stimmen. NEIN 153 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:



Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.425.187 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,27 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.425.187 JA 6.425.034 Stimmen. NEIN 153 Stimmen. ENTHALTUNG 100.010 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.458.312 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,65 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.458.312 JA 6.458.159 Stimmen. NEIN 153 Stimmen. ENTHALTUNG 100.000 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6: Wahl einer Person in den Aufsichtsrat Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.302 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.302 JA 6.449.705 Stimmen. NEIN 108.597 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7: Beschlussfassung über den Vergütungsbericht Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.302 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.302 JA 6.478.728 Stimmen. NEIN 79.574 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.302 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.302 JA 6.449.705 Stimmen. NEIN 108.597 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 9: Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze für die Bezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.302 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.302 JA 6.454.149 Stimmen. NEIN 104.153 Stimmen. ENTHALTUNG 10 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 5 "Veröffentlichungen" Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.312 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.312 JA 6.558.159 Stimmen. NEIN 153 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11a: Beschlussfassung über a) die Ermächtigung des Vorstands zum Rückkauf und gegebenenfalls zur Einziehung bzw Wiederveräußerung eigener Aktien bis zum gesetzlich höchst zulässigen Ausmaß von 10% des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten ab Beschlussfassung in der Hauptversammlung gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats; Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.312 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.312 JA 6.549.695 Stimmen. NEIN 8.617 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 11b: Beschlussfassung über b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs 1b AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot und über einen allfälligen Ausschluss des Wiederkaufsrechts der Aktionäre zu beschließen Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.558.312 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,81 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.558.312 JA 6.549.695 Stimmen. NEIN 8.617 Stimmen. ENTHALTUNG 0 Stimmen.



