Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche soll ein breites Spektrum an britischen Wirtschaftsdaten sowohl zur Nachfrageseite (Einzelhandelsumsätze) als auch zur Angebotsseite (Einkaufsmanagerindices) veröffentlicht werden, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflationsdaten für Mai dürften analysiert werden, da sie ein wichtiger Faktor für die Entscheidungsfindung des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank of England (BoE) seien. Der Ausschuss trete am Donnerstag zusammen. Trotz der Hartnäckigkeit der hohen Dienstleistungspreisinflation seien die vorausschauenden Preisindikatoren und die auf Umfragen basierenden Inflationserwartungen weiterhin ermutigend. Die jüngsten Indikatoren scheinen darauf hinzudeuten, dass das unerwartet gute BIP-Wachstum des ersten Quartals im zweiten Quartal nicht aufrechterhalten werden kann, so die Analysten von Postbank Research. ...

