Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Welle der Risikoaversion aufgrund der Verunsicherung im Vorfeld der französischen Parlamentswahl am Ende des Monats ist zwar nicht verebbt, hat aber nicht weiter zugenommen, so die Analysten der Helaba.So sei ein insgesamt ruhiger Wochenauftakt an den Finanzmärkten zu verbuchen. EZB-Vertreter hätten die Entwicklungen in Frankreich nicht kommentieren wollen, EZB-Chefvolkswirt Lane habe aber betont, dass das TPI (Transmission Protection Instrument) ein sehr wichtiges Instrument der EZB sei. Das Instrument sei 2022 ins Leben gerufen worden, um einer ungerechtfertigten und ungeordneten Marktdynamik, die die einheitliche Transmission der Geldpolitik innerhalb der EWU unterminiere, entgegenzuwirken. ...

