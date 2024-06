Hannover (www.anleihencheck.de) - Gewinnmitnahmen bei US-Treasuries: Die Renditen von US-Staatsanleihen zogen entsprechend nach dem Rückgang in der letzten Woche wieder an, so die Analysten der Nord LB.Die Rendite von Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit sei um 7,4 Basispunkte auf 4,286% geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...