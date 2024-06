Es geht weiter bergauf mit der BYD-Aktie (WKN: A0M4W9). Der chinesische Auto- und Batteriekonzern beendete den Montag auf einem neuen Jahreshoch und startet auch am Dienstag mit einem Kursplus in den Tag. Wieso verkauft gerade jetzt der bekannteste Investor der Welt? Das beste Investment seines Lebens Wenn Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway eine Beteiligung verkauft, und sei sie auch noch so klein, macht das immer Schlagzeilen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...