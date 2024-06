München (ots) -Maßgeschneiderte Lösungen für die eigene Energieversorgung, ohne Zusatzaufwand und -kosten bietet hymate seinen Kunden. Mit neuartigen, innovativen Softwarelösungen realisiert das Münchner Start-up einen einfachen und kostengünstigen Zugang zu zukunftsweisenden und nachhaltigen Energiesystemen. Wie die Umsetzungaussieht, zeigt hymate auf seinem Stand C5.274P im Rahmen des Gemeinschaftsstands 'Innovation made in Germany' in Halle C5 auf der 'The smarter E Europe 2024' in München. Dort präsentiert das Unternehmen seine Lösung und wie sich diese im Wesentlichen zusammensetzt:- hym.SOS (Simulations- und Optimierungssoftware) - hymates Software zur realistischen Simulation sowie optimalen Konfiguration anspruchsvoller Energiesysteme. Die Simulationen basieren auf physikalischen Modellen der Systemkomponenten sowie historischen Verbrauchs- und Wetterdaten. Bei mininmalem finanziellen Aufwand erzielen sie eine aussergewöhnliche Präzision und hervorragende Transparenz - essenziell insbesondere für Entscheidungen zur ökonomisch optimalen Ausgestaltung des jeweiligen Energiesystems.- hym.OS - das Energiemanagementsystem von hymate für eine intelligente und proaktive Systemsteuerung. hymate hat einen am Markt einzigartigen Algorithmus entwickelt, der Ertragsprognosen auf Basis von Wetterdaten und KI-gestützte Verbrauchsvorhersagen ermittelt, um so die Flexibilität im System und die Verfügbarkeit von aktuell günstiger Energie auf bestmögliche Weise für die Steuerung auszunutzen.- hym.App - Der mobile Begleiter zum Energiemanagementsystem (EMS) bietet vielfältige Tools zum Monitoring des gesamten Systems und zur Analyse seiner Performance. Darüber hinaus ermöglicht hym.App auch die interaktive Bedienung des EMS.Ein konkretes Anwendungsbeispiel eines Unternehmens im Holzverarbeitungsmarkt ist bereits angelaufen und in der Betaphase. Wie sich ein solches Projekt gestaltet, erläutert das Team vor Ort - zusätzlich ist eine anschauliche Darstellung der Umsetzung auf der Webseite unter https://www.hymate.com/anwendungsbeispiel hinterlegt.Gerne können Interessenten auch direkt eine kostenlose Erstberatung vereinbaren unter https://calendly.com/hymate/erstberatung. Das Team von hymate freut sich auf Sie!Über hymate (www.hymate.com):Maßgeschneidert und dennoch unkompliziertist das Energiekonzept von hymate für Unternehmen und andere Energieverbraucher. Energiesysteme der Zukunft basieren auf regenerativen Energiequellen, modernen Speichertechnologien und intelligenten Softwarelösungen - und garantieren so effektive Kosteneinsparungen gegenüber fossilen Energieformen.Pressekontakt:hymate GmbH, Nymphenburger Straße 179, 80634 München; info@hymate.comOriginal-Content von: hymate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175422/5803730