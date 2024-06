DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester bei anhaltenden politischen Risiken

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen geht es am Dienstag im frühen Geschäft mit den Kursen leicht nach oben. Neue Rekordstände an der Wall Street, einmal mehr unter Führung von Aktien aus dem Technologiesektor, stützen. Damit könnte sich die wacklige Erholung des Vortages fortsetzen. Allerdings sind die politischen Risiken in Europa, insbesondere in Frankreich, nicht vom Tisch und sorgen weiter für Zurückhaltung. Die Unsicherheit dürfte mindestens bis zum ersten Wahlgang für das zukünftige französische Parlament am 30. Juni bleiben, vermutlich aber bis zum zweiten Wahlgang am 7. Juli.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 18.158 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,5 Prozent auf 4.906 fester. Am Devisenmarkt zieht der Euro leicht an auf 1,0733 Dollar, am Anleihemarkt bleibt es ruhig.

Der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) unter Marine Le Pen liegt in den Umfragen vorn. Die Partei fordert unter anderem eine Herabsetzung des Renteneintrittsalters, drastische Senkungen der Umsatzsteuern für Verbraucher auf Energie und eine Einkommenssteuerbefreiung für Arbeitnehmer, die jünger sind als 30 Jahre. Wie solche Wohltaten gegenfinanziert werden sollen, ist unklar und schürt Sorgen über eine noch höhere Verschuldung. Und Frankreich gehört bereits zu den hochverschuldeten EU-Ländern.

Dass Le Pen ankündigte, mit Präsident Emmanuel Macron zusammenarbeiten zu wollen, falls sie die Wahl gewinne, lindern diese Bedenken zumindest etwas. Die Äußerungen ließen hoffen, dass sie sich im Falle eines Wahlsieges ihrer Partei benehmen werde, kommentiert die Commerzbank. Zu hoffen sei auf ein ähnliches Szenario wie nach dem Amtsantritt von Ministerpräsidenten Giorgia Meloni in Italien und nicht wie bei der Krise britischer Staatsanleihen beim seinerzeitigen Intermezzo von Liz Truss.

Beiersdorf mit Kapitalmarkttag

Konjunkturseitig stehen am Vormittag die Verbraucherpreise aus der EU für Mai im Kalender - allerdings bereits in Zweitlesung. Dazu wird der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Wohl mehr Marktbewegungspotenzial haben am Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze im Mai. Berichtet wird außerdem über die US-Industrieproduktion im Mai.

Auf Unternehmensseite bleibt die Nachrichtenlage dünn. Beiersdorf veranstaltet ihren Kapitalmarkttag. Nachdem der Konsumgüterkonzern jüngst das Umsatzziel 2024 auf Konzernebene und im Segment Consumer erstmals dieses Jahr angehoben und bei Tesa präzisiert hat, steht nun die Strategie im Fokus. Beiersdorf verlieren im frühen Geschäft 0,4 Prozent.

Rüstungsaktien erholen sich am Dienstag. Der Sektor war mit der Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich unter verstärkten Abgabedruck geraten. Die Anleger befürchten, dass ein Sieg des Rassemblement National geplante europäische Rüstungsprojekte gefährden könnte. Die Unsicherheit im Sektor dürfte mithin zunächst anhalten. Rheinmetall steigen 2,5 Prozent, Hensoldt 2,3 Prozent oder Renk 2 Prozent. Letztere sind zudem von Kepler auf "Kaufen" hochgestuft worden.

Um 0,9 Prozent nach oben geht es für Symrise. JP Morgan hat das Kursziel erhöht. Bilfinger gewinnen mit einem höheren Kursziel seitens HSBC 2,7 Prozent. Adesso notieren 1,2 Prozent fester - Oddo BHF soll die Aktie in einer Ersteinschätzung mit "Outperform" eingestuft haben.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.904,81 +0,5% 24,39 +8,5% Stoxx-50 4.501,27 +0,4% 15,82 +10,0% DAX 18.158,44 +0,5% 87,36 +8,4% MDAX 25.640,95 +0,6% 157,44 -5,5% TecDAX 3.338,94 +0,5% 16,22 +0,1% SDAX 14.562,68 +0,6% 90,32 +4,3% FTSE 8.186,61 +0,5% 44,46 +5,3% CAC 7.597,96 +0,3% 26,39 +0,7% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0728 -0,0% 1,0726 1,0724 -2,9% EUR/JPY 169,60 +0,2% 169,29 169,27 +9,0% EUR/CHF 0,9542 -0,1% 0,9544 0,9563 +2,8% EUR/GBP 0,8458 +0,1% 0,8450 0,8453 -2,5% USD/JPY 158,08 +0,2% 157,84 157,82 +12,2% GBP/USD 1,2684 -0,1% 1,2694 1,2687 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2734 +0,0% 7,2731 7,2715 +2,1% Bitcoin BTC/USD 65.665,62 -1,3% 65.668,62 65.251,24 +50,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,26 80,33 -0,1% -0,07 +10,7% Brent/ICE 84,17 84,25 -0,1% -0,08 +10,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,4 34,29 +0,3% +0,11 +7,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.317,20 2.319,10 -0,1% -1,90 +12,4% Silber (Spot) 29,28 29,45 -0,6% -0,17 +23,2% Platin (Spot) 974,65 969,50 +0,5% +5,15 -1,8% Kupfer-Future 4,44 4,45 -0,3% -0,01 +12,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 18, 2024 03:44 ET (07:44 GMT)

