© Foto: Chen Yehua - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Berkshire Hathaway, ein früher Investor von BYD, hat seine massive Beteiligung an Chinas größtem Elektrofahrzeughersteller weiter reduziert.Berkshire Hathaway hat über die Berkshire Hathaway Energy weitere 1,3 Millionen in Hongkong notierte BYD-Aktien für 39,8 Millionen US-Dollar verkauft, wie aus einer Mitteilung an die Hongkonger Börse hervorgeht. Durch den Verkauf verringerte sich der Anteil von Berkshire von 7,02 Prozent auf 6,9 Prozent. Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft hat 2008 etwa 225 Millionen Aktien von BYD für rund 230 Millionen US-Dollar gekauft, was damals einem Anteil von zehn Prozent entsprach. Berkshire veräußerte die Hälfte seiner Anteile durch Verkäufe in den Jahren …