Rochester, N.Y. (ots/PRNewswire) -Akquisition von QD Solar treibt Wachstum voranSunDensity, Inc. gibt die Gründung seiner neuen, hundertprozentigen Tochtergesellschaft SunDensity Canada mit der Übernahme von QD Solar, Inc. bekannt, einem Unternehmen für Solarmaterialien, das aus der Forschung der Universität von Toronto hervorgegangen ist und seinen Sitz im MaRS Discovery District in Toronto, Kanada, hat. Beide Unternehmen sind Absolventen von Luminate NY, dem weltweit größten Beschleuniger für Optik-, Photonik- und Imaging-Unternehmen (OPI). Die Vereinbarung über den Erwerb von Vermögenswerten ermöglicht es den Unternehmen, ein breiteres Spektrum an Materialien und Prozessen für Solaranwendungen zu erforschen und verspricht, die Technologieentwicklung zu beschleunigen. Die Bedingungen für das private Geschäft wurden nicht bekannt gegeben.SunDensity entwickelt Photonic Smart Coatings (PSC) für Solarmodule von Energieversorgern, Unternehmen und Privathaushalten, die die Solarstromleistung verbessern und umweltfreundliche Energielösungen zu geringeren Gesamtkosten bieten. QD Solar entwickelt stabile mehrschichtige photovoltaische (PV) Materialien auf Perowskit-Basis, die Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Die Perowskite von QD Solar sind ein wesentlicher Bestandteil der Roadmap für hocheffiziente Module.Der "aktive Ansatz" von QD Solar wird durch das Hinzufügen einer Perowskit-Schicht in Verbindung mit einer Silizium-PV-Zelle erreicht. Der "passive Ansatz" von SunDensity umfasst Beschichtungen, die die Energie des einfallenden Sonnenlichts effizient in einen für die Solarzellen besser nutzbaren Bereich verschieben. Die Technologien ergänzen sich und haben das Potenzial, in Kombination einen Modulwirkungsgrad von mehr als 40 % zu erreichen."Wir freuen uns, die Übernahme von QD Solar zu formalisieren, um die Anwendungsmöglichkeiten der bahnbrechenden Solarlösungen zu erforschen", erklärt Henry Schek, CEO von SunDensity. "Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt nach vorn in unserer Strategie, ein weltweit führender Anbieter von Solareffizienzlösungen zu werden."Als Teil der Vereinbarung werden drei QD Solar Direktoren das SunDensity Canada Team leiten: Dan Shea als Chief Commercial Officer & General Manager, Sjoerd Hoogland als Chief Science Officer, und Dr. Armin Fischer als Chief Innovation Officer & Chief Chemist. Die beiden Standorte in Rochester und Toronto bleiben bestehen. Die beiden Organisationen werden Ressourcen, Infrastruktur und Personal gemeinsam nutzen und an gemeinsamen Projekten arbeiten, um neue Technologien schneller auf den Markt zu bringen.Dan Shea, CEO von QD Solar, sagte: "Diese Partnerschaft wird es beiden Unternehmen ermöglichen, bahnbrechende und bedeutende Beiträge zum globalen Solarmarkt zu leisten. Wir wollen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Kosten der Energieerzeugung zu senken und die Abhängigkeit der Welt von fossilen Brennstoffen zu verringern.Dr. Sujatha Ramanujan, Geschäftsführerin von Luminate NY, fügte hinzu: "Dass zwei unserer Absolventen ihre Kräfte bündeln, um die Grenzen der Solartechnologie zu erweitern, ist ein Beispiel für den innovativen Geist und die Führungsqualitäten, die Luminate fördern möchte. Wir freuen uns auf die bedeutenden Fortschritte und die Auswirkungen auf die Branche, die sich aus dieser Zusammenarbeit ergeben werden.Temple Fennell, Managing Partner, Clean Energy Ventures und Vorstandsvorsitzender von SunDensity, fügte hinzu: "Wir freuen uns, die Entwicklung intelligenter Beschichtungen von SunDensity durch die Integration des Teams und der Technologie von QD Solar zu erweitern. Das kombinierte Fachwissen wird die Fähigkeit von SunDensity, die Leistung von Solarmodulen drastisch zu verbessern, erheblich verbessern.Kontakt:Erin Foster,efoster@tippingpointcomm.com585-474-0258Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2439238/SunDensity_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sundensity-eroffnet-sundensity-canada-zur-erweiterung-seiner-globalen-solarlosungen-302173469.htmlOriginal-Content von: SunDensity, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175423/5803765