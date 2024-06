Bonn (www.anleihencheck.de) - China wird in dieser Woche eine Reihe von wichtigen makroökonomischen Daten veröffentlichen, so die Analysten von Postbank Research.Die am 17. Juni 2024 bekannt gegebenen Daten zu den Preisen für neue und gebrauchte Eigenheime hätten Hoffnungen auf eine Stabilisierung nach den im Mai eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung des Immobilienmarktes enttäuscht. Der Hauspreisindex sei um -3,9% ggü. Vorjahr nach -3,1% im April gefallen. Die Industrieproduktion sei im Mai mit 5,6% ggü. Vorjahr im Vergleich zu 6,7% im April weniger stark als erwartet gestiegen. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze habe im Mai höher als erwartet gelegen und sei um 3,7% ggü. Vorjahr nach 2,3% im April gestiegen. ...

