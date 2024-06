© Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance



Die Aktie des dividendenträchtigen Energieversorgers NextEra Energy ist in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Nun folgt eine Kapitalerhöhung.NextEra Energy, ein vor allem im aufstrebenden US-Bundesstaat Florida aktiver Energieversorger, entwickelte sich in den vergangenen 10 Jahren zu einer der beliebtesten Dividendenaktien. Wachstum + Dividende = Outperformance Grund hierfür ist nicht nur die mit einem Mittel von 3,1 Prozent überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite, sondern auch die Kurswertsteigerung der Aktie. In den vergangenen 10 Jahren legte das Papier 196 Prozent zu. Inklusive Dividende gelang so eine Gesamtperformance von 283 Prozent, während sich der …