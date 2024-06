HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro belassen. Angesichts des im Branchenvergleich deutlichen Kursrückgangs seit dem 5. Juni - und damit schon vor der Europawahl - biete die Aktie ein attraktives Chance/Risiko-Profil, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er betonte, dass der Versicherer vergleichsweise wenig in französische und italienische Staatsanleihen investiert sei. Deren Risikoaufschläge waren nach der Europawahl und der angekündigten Neuwahl des französischen Parlaments deutlich gestiegen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

