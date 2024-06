Apple Inc. erlebt vor Börsenbeginn einen Anstieg seiner Aktienwerte, nachdem bekannt wurde, dass der Konzern seinen "Kauf jetzt, zahl später"-Service in den Vereinigten Staaten einstellen wird. Der Dienst, der unter dem Namen Apple Pay Later lief, bot Kunden die Möglichkeit, Käufe zwischen 50 und 1.000 Dollar in vier Raten über sechs Wochen ohne Zinsen oder Gebühren aufzuteilen. Auf der Website des Unternehmens wird jedoch darauf hingewiesen, dass keine neuen Kredite für diesen Service angeboten werden. Für bestehende Kredite ändert sich nichts; sie können weiterhin über die Wallet-App verwaltet und beglichen werden.

Umstellung im Finanzdienstleistungssektor

Im Zuge dieser Entwicklung kündigte Apple an, in seine bevorstehende Softwareaktualisierung für iOS [...]

