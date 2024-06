Warren Buffet ist für seine langfristigen Investitionen in starke Unternehmen bekannt. Gelegentlich veräußert aber auch die Investoren-Legende mal Anteile. So geschehen nun bei seiner langjährigen Beteiligung an BYD. Das Orakel von Omaha setzt aber weiter viel Vertrauen in den Elektroautobauer. Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD (WKN: A0M4W9) konnte sich von ihrer Schwächephase Anfang Februar wieder erholen und deutlich zulegen. Das hat sich nun Warren Buffet zunutze gemacht. Seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...